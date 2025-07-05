Fenerbahçe Voleybolda Mustafa Cengiz ile Anlaştı

Fenerbahçe Voleybolda Mustafa Cengiz ile Anlaştı
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon için orta oyuncu Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattı. Cengiz, kariyerinde çeşitli şampiyonluklar elde etti.

FENERBAHÇE Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattı.

Kariyerinde Arkas Spor ve Spor Toto formalarını terleten Mustafa Cengiz; 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 2021-2022 TSYD Turnuva Şampiyonluğu ve 2021 Milli Takımlar Avrupa Altın Ligi Şampiyonluğu elde etti.

Fenerbahçe Kulübü transfer duyurusunda, "Mustafa Cengiz'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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