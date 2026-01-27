Haberler

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın OK Alpacem Kanal'ı ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini konuk edecek. Karşılaşma yarın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Eldar Aliyev (Azerbaycan) ve Alexandros Avramidis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek.

Turun ilk maçında rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertli takım, rövanş mücadelesinde 2 set kazanması durumunda play-off turuna yükselecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi