Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi'nde AEK ile yapacağı karşılaşmaların hakemleri belirlendi. Fenerbahçe'nin Brann ile yapacağı maçı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek. Samsunspor'un AEK ile oynayacağı maçın hakemi ise Jeremie Pignard olacak.
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, perşembe günü TSİ 23.00'te Brann deplasmanına çıkacak. UEFA, kritik karşılaşmada Fransız hakem Willy Delajod'u görevlendirdi. Delajod, Avrupa kupalarında yönettiği mücadelelerde disiplinli yönetimiyle biliniyor.
SAMSUNSPOR–AEK KARŞILAŞMASINA PIGNARD
UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'un sahasında AEK'yı ağırlayacağı mücadelede düdük Jeremie Pignard'da olacak. Fransız hakem, karşılaşmayı perşembe akşamı saat 20.45'te yönetecek.