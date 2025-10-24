Fenerbahçe ve Samsunspor'dan Avrupa'da Önemli Galibiyetler

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sarı-lacivertliler puanını 6 yaptı.

- Fenerbahçe günü izinli geçirecek ve Gaziantep maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

SAMSUNSPOR

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi Legia Varşova galibiyetinin ardından Kiev'i de yenerek konferans liginde 2'de 2 yaptı.

UEFA SIRALAMASINDA ÜLKE PUANIMIZ YÜKSELİYOR

Türk takımlarının Avrupa'da bu haftayı da 3 maçta 3 galibiyet ile tamamlaması Türkiye'yi UEFA ülke puan sıralamasında avantajlı konuma getirdi. Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında bu haftaya kadar 44.800 puanla 9'uncu sırada yer alıyordu. Türk takımları üst üste 2'nci kez haftayı 3'te 3 ile tamamlayarak bir üst basamağımızda yer alan Belçika ile puan farkının iyice açılmasının önüne geçti. Altımızdaki Çekya ile ise farkı koruyoruz.

SÜPER LİG

20.00 - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-ZECORNER KAYSERİSPOR (Sacit Göncü)

1'İNCİ LİG

16: 00 - ERZURUMSPOR-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR

20: 00 - ÖZBELSAN SİVASSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR

GALATASARAY

11.30 - Galatasaray resmi forma sponsorluğunu içeren sözleşmenin yenilenmesi kapsayan imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Taner Seyis ve PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz'ün katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ

16.00 - Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Ahmet Ürkmezgil ve Divan Başkanlık Kurulu üyeleri, mazbatalarını alacak (Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi)

"SIFIR ATIK PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİ"

14.00 - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanacak olan "Sıfır Atık Protokolü İmza Töreni"ne katılacak. (Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi)

TFF & ODEDDER'DEN OTİZM FARKINDALIĞINA GÜÇLÜ BİR MESAJ

14.00 - "Futbol'da Fark Yok, Sevgi Var" temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında otizmli çocuklar, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının fotoğraflarını çekti. Bu özel kareler TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sergilenecek.

KADIN FUTBOLU

18.00 - A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında Kosova'ya konuk olacak.

THY EUROLEAGUE

20.30 - Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi-Zeytinburnu)

GÜREŞ

U23 Dünya Güreş Şampiyonası Sırbistan'da devam ediyor. Nesrin Baş ve Tuba Demir finalde yarışacak

TAEKVONDO

Dünya Büyükler Taekwondo Şampiyonası 24-30 Ekim tarihleri arasında Çin'in Wuxi kentinde düzenlenecek.

CİMNASTİK

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, 19-25 Ekim tarihleri arasında Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenleniyor. Sporcumuz Adem Asil final etabında yarışacak