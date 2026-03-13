Haberler

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, Salih Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklarken, milli futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hamlesi yapabileceği konuşuluyor.

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kulübün Genel Müdürü Lars Ricken, Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, yaptığı açıklamada milli futbolcu Salih Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Dortmund kariyerinin sezon bitimiyle sona ereceği netleşti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

TÜRK DEVLERİ DEVREYE GİREBİLİR

Salih Özcan'ın ayrılık kararının ardından transfer piyasasında hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor. Milli futbolcu için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girebileceği konuşulurken, yıldız oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon'dan Hamaney hakkında şok iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

Görüştüğü forvetlerin ismini verdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Üçüncü füze sonrası akıllara İran'a yaptığı son uyarı geldi
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı