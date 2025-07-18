Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları tv100 ekranlarında

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları tv100 ekranlarında
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları tv100 ekranlarında
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Yeni sezona kısa bir zaman kala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 26 Temmuz Cumartesi, 30 Temmuz Çarşamba ve 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçları tv100 ekranlarında yayınlanacak.

Yeni sezona sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları programı belli olurken; maçların hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu.

HAZIRLIK MAÇLARI TV100'DE

Yıldız transferleri ve güçlü kadroları ile taraftarlarının karşısına çıkacak Galatarasay ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını tv100 ekranların yayınlanacak.

Hazırlık maçları programı ise şöyle:

- BENFİCA - FENERBAHÇE

26 Temmuz Cumartesi 22:00

- FENERBAHÇE -LAZIO

30 Temmuz Çarşamba 20:30

- GALATASARAY-LAZIO

2 Ağustos Cumartesi 21:00

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
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