Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları tv100 ekranlarında
Yeni sezona kısa bir zaman kala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 26 Temmuz Cumartesi, 30 Temmuz Çarşamba ve 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçları tv100 ekranlarında yayınlanacak.
Yeni sezona sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları programı belli olurken; maçların hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu.
HAZIRLIK MAÇLARI TV100'DE
Yıldız transferleri ve güçlü kadroları ile taraftarlarının karşısına çıkacak Galatarasay ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını tv100 ekranların yayınlanacak.
Hazırlık maçları programı ise şöyle:
- BENFİCA - FENERBAHÇE
26 Temmuz Cumartesi 22:00
- FENERBAHÇE -LAZIO
30 Temmuz Çarşamba 20:30
- GALATASARAY-LAZIO
2 Ağustos Cumartesi 21:00