Fenerbahçe ve Galatasaray derken Deniz Dönmezer'in yeni takımı belli oldu

İsmi uzun süre Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Adana Demirspor'un 16 yaşındaki genç kalecisi Deniz Dönmezer'in yeni takımı belli oldu.

KAYSERİSPOR'A İMZA ATTI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen kaleci Deniz Dönmezer'i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SEZON PERFORMANSI

Lisans işlemleri tamamlanan Dönmezer, geride kalan sezonda Süper Lig'de 19 maçta forma giymişti. Genç file bekçcisi, bu sezon ise Trendyol 1. Lig'de çıktığı 4 maçta 17 gol yedi. 2006'lı oyuncunun 800 bin euro değeri bulunuyor.