Ederson ve Sara, Brezilya Milli Takımı kadrosunda

FENERBAHÇELİ Ederson ve Galatasaraylı Sara, Brezilya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası öncesindeki geniş kadrosu açıklandı. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin oluşturduğu kadroda, Türkiye Süper Ligi'nden de iki isim yer aldı. Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ve Galatasaraylı Gabriel Sara da kadroda kendilerine yer buldu.

Sarı-lacivertil takımın file bekçisi Ederson kariyerinde 31'inci kez milli takımda kaleyi korumaya hazırlanırken, Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı forması giyecek.

