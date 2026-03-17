Ederson ve Sara, Brezilya Milli Takımı kadrosunda

Ederson ve Sara, Brezilya Milli Takımı kadrosunda
Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi geniş kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ve Galatasaraylı Gabriel Sara kadroda yer aldı.

FENERBAHÇELİ Ederson ve Galatasaraylı Sara, Brezilya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası öncesindeki geniş kadrosu açıklandı. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin oluşturduğu kadroda, Türkiye Süper Ligi'nden de iki isim yer aldı. Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ve Galatasaraylı Gabriel Sara da kadroda kendilerine yer buldu.

Sarı-lacivertil takımın file bekçisi Ederson kariyerinde 31'inci kez milli takımda kaleyi korumaya hazırlanırken, Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı forması giyecek.

Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı

Günlerdir gözaltındaydı! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama