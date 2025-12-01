Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1'lik sonuçla berabere kaldı. Maçta goller 27. dakikada Leroy Sane ve 90+5. dakikada Jhon Duran'dan geldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Sane'nin pasında topu alan Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Ederson soluna uzanarak topu kornere çeldi.
60. dakikada Sanchez, ceza sahası içi sağ tarafından topu penaltı noktası yakınına çevirdi. O noktada Sane'nin vuruşu sonrası savunmaya çarpan top kornere gitti.
84. dakikada Talisca'nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Edson Alvarez'in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
90. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşu sonrası kale önünde Skriniar iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
90+5. dakikada sol tarafta topu alan Levent, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapan Duran, kaleci Uğurcan'ın solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 89), Edson Alvarez, Dorgeles Nene (Oğuz Aydın dk. 79), Marco Asensio, İsmail Yüksek (Fred dk. 79), Kerem Aktürkoğlu (Anderson Talisca dk. 63), Youssef En-Nesyri (Jhon Duran dk. 63)
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Rodrigo Becao
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Yunus Akgün dk. 90+3), Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 90+7), Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan (Arda Ünyay dk. 77), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen (Mauro Icardi dk. 89)
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Jhon Duran (dk. 90+5) (Fenerbahçe), Leroy Sane (dk. 27) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Ederson (Fenerbahçe), Mario Lemina, Okan Buruk (Teknik Direktör), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Uğurcan Çakır (Galatasaray) - İSTANBUL