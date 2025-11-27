Haberler

Fenerbahçe ve Ferencvaros İlk Yarıda Berabere Kaldı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, Ferencvaros ile 0-0 berabere kaldı. Maçta tarafların etkili atakları olmasına rağmen gol sesi çıkmadı.

Stat: Chobani

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola (İspanya)

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Asensio, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Ferencvaros : Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf Bamidele

Sarı kartlar: Dk. 21 Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Dk. 42 Zachariassen ( Ferencvaros )

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Fenerbahçe- Ferencvaros müsabakasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti.

24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topu alan Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Dibusz bu pozisyonda da yine tehlikeyi önledi.

33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vuruşunda, Dibusz uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı.

45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
