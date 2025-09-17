Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor 2-2 Berabere Kaldı

Stat: Chobani

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Semedo (Dk. 82 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski (Dk. 71 Cenk Tosun), Talisca (Dk. 71 Levent Mercan), Oğuz Aydın (Dk. 52 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Enes Keskin (Dk. 82 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 82 Janvier), Maestro, İbrahim Kaya (Dk. 67 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 74 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 82 Efecan Karaca)

Goller: Dk. 18 İbrahim Kaya, Dk. 90+3 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 72 Semedo, Dk. 76 En-Nesyri ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 62 Ogundu, Dk. 86 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor), Milan Skriniar (Maç bittikten sonra) ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme müsabakasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, yerden pasında meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı oyuncunun dönüp vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

56. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Fred'in ceza sahası dışından şutunda Enes Keskin'in müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın pozisyonu yeniden izleyerek Enes Keskin'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Talisca geldi. Brezilyalı futbolcunun kullandığı atışta kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

61. dakikada iki takım oyuncularının da faul beklediği anda hakem Cihan Aydın pozisyonu avantaja bıraktı. Sağ kanatta topu alan Semedo, penaltı noktasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

72. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ters kanada yaptığı ortada meşin yuvarlak Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top köşeden filelere gitti: 1-1.

76. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan son çizgiye inen Archie Brown'ın ceza sahasına ortasında Cenk Tosun, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden net bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.

90+3. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın elinden kaçırdığı top filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.