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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski kalecisi Ali Şükrü Ersoy 95 yaşında vefat etti

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Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmet eden Ersoy'a rahmet, ailesine ve camiaya başsağlığı diledi.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Kalemizi yıllarca başarıyla koruyan, Türk futbolunun unutulmaz file bekçileri arasında yer alan; kulübümüze futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar hizmet eden 1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Ali Şükrü Ersoy'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.

Ersoy'un mücadelesiyle sarı-lacivertli kulübün tarihinde iz bıraktığı belirtilerek, "Futbolculuk kariyerinin ardından da farklı görevlerde kulübümüze hizmet etmeyi sürdüren Şükrü Ersoy'u her zaman saygı ve minnetle hatırlayacağız. Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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