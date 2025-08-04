Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı için antrenmanlarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, ısınma, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE, Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular reaksiyon koşuları yaptı. Sarı-lacivertliler, taktiksel çalışmalar ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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