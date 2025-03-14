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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Rangers'a penaltılarla elenen Fenerbahçe, toplamda 651.5 milyon TL gelir elde etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında dün gece Rangers'ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta rakibine penaltı atışlarında 3-2 kaybetti ve Avrupa'dan elendi.

2,5 MİLYON EURO DAHA KAZANABİLİRDİ

Bununla birlikte Kanarya'nın elden kaçırdığı gelir de ortaya çıktı. Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.

651 MİLYON TL

Katılım payı, gruplarda elde ettiği galibiyetler- beraberlikler ve bonuslar sonucunda temsilcimiz, Avrupa Ligi'ni 16.4 milyon Euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıFatih Güçlüel:

Altı üstü gs’den 2 maç fazla yaptılar. Sipariş haber dedikleri bu olsa gerek.

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Yorum Beğenme39
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Haber Yorumları46j48c82r5:

Mert Hakan Dağlara taşlara vurdu , mayıslar bizim Şampiyon Galatasaray

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

651 milyon tl :)) harcanan paraları da tl cinsinden yazın

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yav bırakın böyle ısmarlama haberleri, bu haberler sadece hoşaf soğutmak için yapılıyor. Neymiş biz yenildik ama çok para kazandık, biz yenildik ama sıralamada 11 basamak atladık, biz yenildik ama iyi oynadık falan filan nossuruktan teyyare

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Haber YorumlarıErtan Demirel:

Puhahahahaha G.Rangers aslan aslan

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Haber YorumlarıMehmet Aydinoglu:

Maho Ağa'nın Aldigi para Kadar Fenere gene birşey kalmadi

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

ASIL DARBE GOOHPAAA FENEVE SAMSUNPORDAN SAGLAM SHAAAKACAKLARRR

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Haber Yorumlarıemresahin0438:

kazandığı para cengizin bonservisini anca karşılıyor onca maça çıktılar bir cengizin parasını zor aldılar türk futbolu rezillik

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