Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Süper Lig devi Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında dün gece Rangers'ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta rakibine penaltı atışlarında 3-2 kaybetti ve Avrupa'dan elendi.

2,5 MİLYON EURO DAHA KAZANABİLİRDİ

Bununla birlikte Kanarya'nın elden kaçırdığı gelir de ortaya çıktı. Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.

651 MİLYON TL

Katılım payı, gruplarda elde ettiği galibiyetler- beraberlikler ve bonuslar sonucunda temsilcimiz, Avrupa Ligi'ni 16.4 milyon Euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı.