Haberler

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak. Kura çekimi İsviçre'de yapıldı ve Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda Midtjylland veya Real Betis ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimini eski milli futbolcu İlhan Mansız yaptı. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi İngiliz ekibi Nottingham Forest oldu. Bu turda rakiplerini eleyen takımlar son 16 turunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma ile eşleşecek.

Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı elemesi durumunda son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile mücadele edecek.

Son 16 play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubat'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu finali, 20 Mayıs'ta İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

Fenerbahçe - Nottingham Forest

PAOK - Celta Vigo

Lille - Kızılyıldız

Panathinaikos - Viktoria Plzen

Celtic - Stuttgart

Ludogorets - Ferencvaros

GNK Dinamo - Genk

Brann - Bologna - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı