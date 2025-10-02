Haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Kerem Aktürkoğlu'nun iki golüyle kazanan sarı-lacivertliler, puan durumunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Nice'i 2-1 yenerek bu sezon bu organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Nice ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete uzandı. Fransız ekibinin tek golünü 37'de Kevin Carlos penaltıdan kaydetti.

Bu sezon lig aşamasında ilk hafta Dinamo Zagreb'e konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Nice'e karşı alınan galibiyetle ilk 3 puanına ulaştı. Franck Haise'nin öğrencileri ise 2 hafta sonunda puanla tanışamadı.

Fenerbahçe, 5 Ekim Pazar günü Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı

İtirafçı iş insanının şirketlerine kayyum! Mal varlıklarına el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depreme canlı yayında böyle yakalandılar: Allah'ım korusun

Depreme canlı yayında böyle yakalandılar: Allah'ım korusun
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı

Dün akşam tahliye olan Ayşe Barım'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.