Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Nice'i 2-1 yenerek bu sezon bu organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Nice ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete uzandı. Fransız ekibinin tek golünü 37'de Kevin Carlos penaltıdan kaydetti.

Bu sezon lig aşamasında ilk hafta Dinamo Zagreb'e konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Nice'e karşı alınan galibiyetle ilk 3 puanına ulaştı. Franck Haise'nin öğrencileri ise 2 hafta sonunda puanla tanışamadı.

Fenerbahçe, 5 Ekim Pazar günü Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak. - İSTANBUL