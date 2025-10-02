Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Kerem Aktürkoğlu'nun iki golüyle kazanan sarı-lacivertliler, puan durumunda önemli bir adım attı.
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Nice ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete uzandı. Fransız ekibinin tek golünü 37'de Kevin Carlos penaltıdan kaydetti.
Bu sezon lig aşamasında ilk hafta Dinamo Zagreb'e konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Nice'e karşı alınan galibiyetle ilk 3 puanına ulaştı. Franck Haise'nin öğrencileri ise 2 hafta sonunda puanla tanışamadı.
Fenerbahçe, 5 Ekim Pazar günü Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak. - İSTANBUL