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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Maçında Galip Geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Maçında Galip Geldi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Galibiyeti getiren goller Çağlar Söyüncü ve Christian Burgess'ın kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'i 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Union Saint-Gilloise'i 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 26. dakikada Çağlar Söyüncü'den, 82. dakikada ise Christian Burgess'ın kendi kalesine attığı golden geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 90+3. dakikada Ross Sykes kaydetti.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile başlayan Fenerbahçe, 3. turda elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Sarı-lacivertliler, bu sezon format değişikliğine gidilen Avrupa Ligi'nde ilk maçında galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü Twente ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe Gilloise Belçika Futbol Finans Spor

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