Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 Yenildi

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb 'e 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Maksimir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Fransız hakem Jerome Brisard düdük çaldı. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlendi.

Ev sahibi ekip sahaya "Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk Fenerbahçe ise "Ederson, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Asensio, Szymanski, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri" ilk 11'iyle başladı.

Maçın ilk 15 dakikasında Dinamo Zagreb etkili olmaya çalışırken bu bölüm golsüz geçildi. Dinamo Zagreb, 22'nci dakikada golü buldu. Sağ taraftan ceza sahasına çevrilen topa Beljo vurdu ancak savunmadan sekti. Daha sonra oluşan karambolün ardından topu bir kez daha önünde bulan Beljo, topu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 1-0. Fenerbahçe, 25'inci dakikada beraberliği sağladı. Sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde Skriniar'ın kafayla vurduğu top savunmadan sekti. Seken topla ceza sahası yayı içinde buluşan Szymanski'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda 51'inci dakikada Dinamo Zagreb bir kez daha öne geçti. Valincic orta alanda kazandığı topla ceza sahasına yaklaştı ve pasını ceza sahası sol çaprazındaki Hoxha'ya aktardı. Hoxha'nın içeri çevirdiği topa dokunan Beljo kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken 90+5'inci dakikada Dinamo Zagreb farkı 2'ye çıkardı. Misic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bakrar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

MIHA ZAJC, ESKİ TAKIMI FENERBAHÇE'YE KARŞI FORMA GİYDİ

Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki orta saha Miha Zajc, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı görev yaptı. Maça ilk 11'de başlayan Zajc, 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, bu sezon öncesi yaz transfer döneminde takımdan ayrıldı.