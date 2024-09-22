Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda futbolcular core çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlarla hazırlık yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında perşembe günü oynayacağı Union Saint- Gilloise maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Union SG maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Gilloise

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ural Dağları hangi iki kıta arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur? Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)? Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Eyüpspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Eyüpspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });