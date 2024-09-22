Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda futbolcular core çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlarla hazırlık yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında perşembe günü oynayacağı Union Saint- Gilloise maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Union SG maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL