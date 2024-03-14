Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'i eleyen Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi yarın yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Müsabakaya rotasyonlu kadroyla başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, ikinci yarıda Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu oyuna dahil etti.

Karadağlı hakem Dabanovic'in son düdüğü çalmasıyla birlikte, stat hoparlöründen "Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde. Yolumuz açık olsun" anonsu yapıldı.

17'lik Zeki Dursun ilk kez

Union SG maçı kadrosuna 6 genç oyuncuyu dahil eden Kartal, karşılaşmanın 90+2. dakikasında 17 yaşındaki Muhammet Zeki Dursun'u sahaya sürdü. Genç oyuncu bu sezon ilk kez A takımla sahaya çıktı. - İSTANBUL