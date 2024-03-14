Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Güncelleme:

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle avantaj sağlayan Fenerbahçe, çeyrek finaldeki rakibini kura çekimi sonrasında öğrenecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'i eleyen Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi yarın yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Müsabakaya rotasyonlu kadroyla başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, ikinci yarıda Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu oyuna dahil etti.

Karadağlı hakem Dabanovic'in son düdüğü çalmasıyla birlikte, stat hoparlöründen "Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde. Yolumuz açık olsun" anonsu yapıldı.

17'lik Zeki Dursun ilk kez

Union SG maçı kadrosuna 6 genç oyuncuyu dahil eden Kartal, karşılaşmanın 90+2. dakikasında 17 yaşındaki Muhammet Zeki Dursun'u sahaya sürdü. Genç oyuncu bu sezon ilk kez A takımla sahaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Gilloise Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Çivril adayı Recep Karabulut kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çivril belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çardak adayı Cengiz Demirel kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çardak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çameli adayı Mehmet Emin Baş kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çameli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çal adayı Sultan Dikici kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çal belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Buldan adayı Sultan Özsoy kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Buldan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bozkurt adayı Mustafa Çakır kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Bozkurt belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Beyağaç adayı Mehmet Özdemir kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Beyağaç belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bekilli adayı Ali Henkoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Bekilli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Babadağ adayı Nazmi Kızıltepe kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Babadağ belediye başkan adayı kim oldu? Mehmet Baş kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan adayı Mehmet Baş kimdir? Sadık Güvenç kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı Sadık Güvenç kimdir? Semih Sarıçay kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Kandıra Belediye Başkan adayı Semih Sarıçay kimdir? Emin Yılmaz kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Dilovası Belediye Başkan adayı Emin Yılmaz kimdir? Özhan Aşkın Öztürk kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı Özhan Aşkın Öztürk kimdir? Şevki Demirci kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Çayırova Belediye Başkan adayı Şevki Demirci kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title