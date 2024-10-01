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Fenerbahçe, Twente Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Fenerbahçe, Twente Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maç için antrenmanlarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar detaylı taktiksel çalışmalarla sürüyor.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda ekibi Twente ile 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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