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Fenerbahçe, Twente Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Twente Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Twente maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı ve sakat oyuncular Çağlar Söyüncü ile İrfan Can Eğribayat katılmadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Twente karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat katılmadı.

Twente karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Almanya'nın Münster Havalimanı'na hareket edecek. Ardından otobüsle konaklayacağı otele geçecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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