Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda galip

Güncelleme:
Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ederek kupadaki ilk galibiyetini kazanmış oldu.

- Sarı-kırmızılı ekipte, Gaziantep FK maçının hazırlıkları başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
