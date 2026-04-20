Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Konya'da

FENERBAHÇE kafilesi, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için Konya'ya geldi. Kafileyi kentte az sayıda taraftar karşıladı.

Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Sarı- lacivertli kafileyi bugün özel uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Taraftar, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculara çiçek hediye etti ve fotoğraf çektirdi. Sarı- lacivertli ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı