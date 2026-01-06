Samsunspor maçının ardından

FENERBAHÇE, Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, finalde olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Alanyaspor maçı öncesi bizim için güzel bir test olacak. Mutluyuz, şu anda pozitif bir durumdayız. 10 günlük bir iznimiz vardı. Bu süreçte hiçbir şey yapmayıp, kanepede uzanırsanız kondisyonunuz düşer. Oyuncularımız için bireysel plan ve programlar hazırladık. Antrenmanlarını sürdürdüler. Futbol aslında güven üzerine kuruludur. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu maçı düşük kondisyonlu bir takımla oynamak istemezdim" dedi.

'MUSABA ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI'

Ligde çok fazla iyi oyuncu olduğunu belirten Tedesco, "Musaba'nın çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Daha 3 gün önce aramıza katıldı ve sanki uzun zamandır birlikteymişiz gibi oynadı. Eski takımına karşı, duygu yüklü bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oynadı. Ona sahip olduğum için mutluyum. Ligi tanıyan, takımımıza da katkı sağlayacak bir oyuncu. Dolayısıyla hakkını vermem ve tebrik etmem gerekiyor. Başkan ve yönetimimize de bu transferi en kısa şekilde bitirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

THOMAS REIS: AGRESİFLİK GÖSTEREMEDİK

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, "İlk yarıya baktığımızda performansımızdan ötürü bazı eksiklikler yaşadık. Özellikle ikili mücadelelerde istediklerimizi pek gerçekleştiremedik. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık. Maçta agresifliğe tüm takımlara karşı ihtiyacımız var. Agresiflik gösteremedik. Bu tür maçlar bizim için tecrübe oluyor aynı zamanda. Ligin ikinci yarısı bizim için kesinlikle zor geçecek. Çok sakat oyuncumuz var. Bir an önce bize katılmalarını umuyorum. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

MUSABA HAKKINDA YORUM YAPMAK İSTEMEDİ

Eski oyuncusu Anthony Musaba'nın golden sonraki sevincini hoş karşılamadığını belirten Reis, "Geçmişte olan bu oyuncu hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda istediklerimizi yapamadık. Agresifliği her zaman göstermek gerekiyor. Açıkçası Fenerbahçe bugün rahat bir galibiyet aldı ve ben onlara karşı ilk defa kaybettim" şeklinde konuştu.