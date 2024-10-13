Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

5 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6

Bu sonuçla birlikte 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran sarı-lacivertliler, 6'da 6 yaparak puanını 18 yaptı ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, bir sonraki maçta 10 Kasım Pazar günü Amed'e konuk olacak.

CİMBOM'UN 2 MAÇI EKSİK

Peş peşe 3 galibiyetin ardından ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları dolayısıyla iki maç eksiği bulunuyor. Aslan, bir sonraki maçta 3 Kasım Pazar günü Amed'i konuk edecek.