Haberler

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan efsane futbolcusu Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı

Sıradan bir belediye memuru ama... Yarış atı sayısı öyle böyle değil
Türkiye- Kırgızistan Türk Film Günleri Bişkek'te 10. kez perde açtı

Kardeş ülkede sinema buluşması: 10. Türk Film Günleri başladı
Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

Transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>