Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı