Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan efsane futbolcu Tuncay Şanlı ile kulüp yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı