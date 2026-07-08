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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Trent Forrest'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Trent Forrest'i kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı oyun kurucu Trent Forrest ile 2+1 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu. 27 yaşındaki oyuncu, 2026-2027 sezonundan itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.

FENERBAHÇE Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'de forma giyen Amerikalı oyun kurucu Trent Forrest ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz forması giyen Amerikalı guard Trent Forrest (1.93 m - 1998) ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

2016-2020 yılları arasında Florida State Üniversitesi forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunda All-ACC ikinci takımına seçildi. Kariyerine NBA'de Utah Jazz ile başlayan Forrest, daha sonra Atlanta Hawks ve G League ekibi College Park SkyHawks'ta görev yaptı.

2024-2025 sezonunda Avrupa'ya transfer olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz'e imza atan Amerikalı guard, 2026 İspanya Kral Kupası'nı kazanan takımın önemli isimlerinden biri olurken, final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 10.9 sayı, 2.8 ribaund, 4.4 asist ve 14.5 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Trent Forrest, 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe Kulübü, açıklamasında yeni transfer için, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Trent Forrest'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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