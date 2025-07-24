Fenerbahçe Transfer Zirvesi Portekiz'de Gerçekleşti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ve ekip, transfer süreçlerini değerlendirmek üzere Portekiz'de toplandı.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önderliğinde transfer zirvesi gerçekleşti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho, Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi, transfer süreçlerine ilişkin toplantıda Portekiz'de bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor