Fenerbahçe, kritik Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönüyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında kritik Trabzonspor deplasmanında 3-2 galip gelerek 52 puana ulaştı. Trabzonspor ise bu sonuçla zirve yolunda yara aldı ve sahasındaki yenilmezlik serisi sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında kritik Trabzonspor deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Trabzonspor galibiyetiyle puanını 52'ye yükselten ikinci sıradaki Fenerbahçe, 55 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermedi.

Şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza atan sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Asensio getirdi. Trabzonspor'un gollerini ise 6. dakikada Muçi, 43. dakikada Onuachu kaydetti.

Bu sezon ligde namağlup olarak yoluna devam eden Fenerbahçe, Göztepe beraberliğinin ardından art arda üçüncü galibiyetini elde etti.

Trabzonspor ise zirve yolunda önemli yara aldı. 45 puanda kalan bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile puan farkı 7'ye Galatasaray ile 10 puana yükseldi.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde büyük galibiyet kazanamadı

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyükler önünde galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük rakipleriyle ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 8 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sahasındaki yenilmezlik serisi sona erdi

Trabzonspor'un sahasındaki yenilmezlik serisi sona erdi.

Sahasındaki son 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımayan Karadeniz ekibinin, sahasındaki yenilmezlik serisi Fenerbahçe maçıyla son buldu.

Trabzonspor taraftarları, maç sonunda bordo-mavili kulübün yönetim kurulunu istifaya davet ederken futbolcuları mücadelelerinden ötürü alkışladı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
