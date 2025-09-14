Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u Kadıköy'de Ağırlayacak

Fenerbahçe, Trabzonspor'u Kadıköy'de Ağırlayacak
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Trabzonspor ile karşılaşmak üzere Kadıköy'e geldi. Takım, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kadıköy'e geldi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden otobüs, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
1 yıl ceza alan başkan, maçı kiraladığı vinçten izledi

