Fenerbahçe, Trabzonspor'u Kadıköy'de Ağırlayacak
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden otobüs, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor