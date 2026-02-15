Haberler

Fenerbahçe Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Güncelleme:
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek namağlup unvanını korudu. Golcülerinin takımdan gitmesine rağmen, Fenerbahçe'nin golleri devam ediyor.

Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir FK - Beşiktaş

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında son 3 maçta olduğu gibi 3-2 kazandı

- Namağlup serisi Trabzon deplasmanında da sürdü

- Fenerbahçe deplasmanda lider

- Golcüler gitti ama goller durmadı

- Marco Asensio kariyer sezonunu yaşıyor

- Anderson Talisca gollerine devam ediyor

- Kerem Aktürkoğlu'ndan son 2 lig maçında 3 gol, 1 asist

- İsmail Yüksek beğeni topladı

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Juventus maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

- Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu sezon ilk kez iç sahada kaybetti.

1'İNCİ LİG

16.00 Amed SK - Sakaryaspor

19.00 Pendikspor - Sarıyer

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13.00 Anadolu Efes - Trabzonspor

15.30 Mersin Spor - Aliağa Petkim Spor

18.00 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko

20.30 Karşıyaka - Galatasaray MCT Technic

VOLEYBOL

- SMS Grup Efeler Ligi

14.00 On Hotel Alanya Bld. - Gebze Bld.

14.00 İstanbul Gençlik - Ziraat Bankkart

15.00 Altekma - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

16.00 Halkbank - İBB Spor Kulübü

16.00 Bursa Büyükşehir Bld. - Gaziantep Gençlik Spor

16.30 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Medicana

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Emlak Konut - ÇİMSA ÇBK Mersin

