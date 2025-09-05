Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenman yaptı. Yeni transfer Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk programlarının ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlar ve bireysel çalışmalara tamamladı.

Öte yandan yeni transfer Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
