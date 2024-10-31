Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda core hareketleri, sahada ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL