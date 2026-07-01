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Fenerbahçe, önce salonda sonra sahada çalıştı

Fenerbahçe, önce salonda sonra sahada çalıştı
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, önce salonda core hareketleri, ardından sahada koşu ve pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, önce salonda, ardından sahada çalıştı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün antrenmanı salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, idmanı dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla birlikte Topuk Yaylası'ndaki hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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