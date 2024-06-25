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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda çift antrenman yaptı

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı.

Akşam saatlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, core, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Çift kale maçlarla devam eden idman taktiksel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Topuk Yaylası Fenerbahçe Düzce Spor Güncel Haberler

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