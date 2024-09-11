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Fenerbahçe, TMOK Şeref Bayrağı organizasyonunda birinci oldu

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından düzenlenen 'Şeref Bayrağı' organizasyonunda Fenerbahçe Kulübü birinci oldu. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve fair play değerlerini benimseyen kulüpleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe Kulübü altın yıldızlı bayrağın sahibi oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonunun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve fair play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı "Şeref Bayrağı" organizasyonunda birinci Fenerbahçe Kulübü oldu.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, ikinci başkan Bilge Donuk, başkan yardımcıları Remzi Yılmaz ve Sevim Güllü'nün katılımıyla Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Şeref Bayrağı"na Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kadar sahip olacak kulüpler duyuruldu.

Yurt çapındaki 1364 spor kulübünün 2021-2024 yılları arasında değerlendirildiği süreç sonunda Türkiye çapındaki 54 kulüp, yarışmaya aday olarak seçildi. TMOK Fair Play Komisyonunun bu adayların faaliyetlerini değerlendirerek verdiği karar sonucunda 16 kulüp finallere kaldı. Süreç sonunda ise Fenerbahçe Kulübü, birinci olarak altın yıldızlı bayrağın sahibi oldu. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, önceki "Şeref Bayrağı"nı da aldığı için bayrağında iki yıldız taşımaya hak kazandı. İkinci olan İBB Spor Kulübü gümüş yıldızlı bayrağı, ENKA Spor Kulübü de bronz yıldızlı bayrağı aldı.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, olimpik branşların öneminde dikkati çekerek, "Futbol, voleybol ve basketbolda tek başına şampiyon olmak işe yaramıyor. Kulüpleri tam spor kulübü haline getirmek lazım. Kulüpler, bu ödülü kazanmak için fair play kurallarına uymak zorunda. Aynı zamanda da olimpiyatlara fazla sporcu göndermeliler. Bu sene statüde değişiklik yaptık. Geçen sene sadece Fenerbahçe ödül aldı. Bu sene 3 kulübe ödül vereceğiz. Bu ödül törenlerini de kulüplerin kendi yerlerinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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