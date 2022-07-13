Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerini devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak İngiltere takımlarından Watford'da forma giyen Tiago Çukur'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden 'Ailemize hoş geldin Tiago Çukur' başlığıyla yapılan açıklamada "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Tiago Çukur'un transferini duyurmak amacıyla Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title