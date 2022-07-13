Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerini devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak İngiltere takımlarından Watford'da forma giyen Tiago Çukur'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden 'Ailemize hoş geldin Tiago Çukur' başlığıyla yapılan açıklamada "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Tiago Çukur'un transferini duyurmak amacıyla Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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