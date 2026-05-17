Haberler

Zeki Murat Göle: Duygu durumu çok değişik bir maç oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçta ilk yarı ve ikinci yarı arasında büyük fark olduğunu, şanssız bir golle 2 puan kaybettiklerini söyledi.

FENERBAHÇE Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Duygu durumu çok değişik bir maç oldu. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. İkinci yarı tam tersi bir dünya vardı. Gece ve gündüz gibi. İkinci yarıda performansımız 2-3 kat arttı. 3'üncü golü de bulduk, öne de geçtik. Şanssız bir golle 2 puanı bıraktık" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

İki yarıdaki performansları arasında gece ve gündüz gibi fark olduğunu belirten Göle, "Duygu durumu çok değişik bir maç oldu. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. Rakip takım 2 kere gelebildi onlar da gol oldu. Maçta ceza sahasına 3 kere girdiler, 3 gol attılar. İkinci yarı tam tersi bir dünya vardı. Gece ve gündüz gibi. İkinci yarıda performansımız 2-3 kat arttı. 3'üncü golü de bulduk, öne de geçtik. Şanssız bir golle 2 puanı bıraktık" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ OLDU'

Sakat oyuncuların durumundan bahseden Zeki Murat Göle, "Nene ve Milan'ın sakatlıkları uzun süredir devam ediyor. Talisca ve Guendouzi'nin bir önceki maçta sakatlık durumları olmuştu. Antrenman yapamadılar ve tedavi sürecindeydiler. Marco Asensio ağrılarla idare etmeye çalıştı. Onu korumak zorundaydık. Daha kötü olur diye kadroya alamadık. Eski sakatlığının nüksetmesiyle ilgili sıkıntısı yok. Onun da kontrolleri devam edecek. Cherif'in antrenmanda ayak bileğinde travma yaşadı. Maçın devre arasında 2 stoper değiştirmek zorunda kaldık. Bugünkü maç bizim için zor bir süreç oldu" sözlerini sarf etti.

Göle sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Yeni bir sayfa açılacak. Herkes yeni dönemde ne olacağını görecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi

Saygı göstermek isterken sosyal medya fenomeni oldular
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Fener'in hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta 'ikinci gizli karakol kurduğu' iddiası

Çölün ortasına iki karakol birden kurmuşlar! Hem de burnumuzun dibinde
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı: Yanında yürüyene bakın!

Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile

Demir çubukla buluyor, günde 40 kilo topluyor! Ev, araba ve arsa aldı