Haberler

Fenerbahçe Kulübünden Domenico Tedesco'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındığını açıkladı. Tedesco, bugün oynanacak Antalyaspor maçında takımın başında olamayacak.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Geri döndüler! İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Geri döndüler! İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Trump'tan saldırı savunması: İki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı

İran saldırısı için kılıf buldu: Vurmasaydık...
Netanyahu 'vuruyoruz' dedi, Tahran'a bombalar düştü! Görüntüler korkunç

Netanyahu "vuruyoruz" dedi, Tahran'a bombalar düştü!