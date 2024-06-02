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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası

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Kendisini Fenerbahçeli sözleşmeye imza atan Jose Mourinho, düzenlenen törende sarı-lacivertlileri taraftarların gönlünde taht kuracak açıklamalar yaptı. Taraftarın sevgisine teşekkür eden Mourinho, "Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim" ifadelerini kullandı.

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Ülker Stadyumu'nda kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladığı törende konuşan Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taraftarların sevgi gösterilerine teşekkür eden Mourinho, "Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim" dedi.

"FENERBAHÇE FORMASI BEDENİMİN BİR PARÇASI"

Jose Mourinho'nun ilk açıklamaları şu şekilde;

"Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim. Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim..."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Casus:

6 ay sonra göreceğiz! Kalmak mı zor gitmek mı zor!

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3
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Emre Ürker:

Hayaller fb şampiyon Galatasaray :)

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2
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Ütopik Yorumcu:

Beşiktaşlı olarak aradan siyrilir şampiyon oluruz ;)

1
1
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Kmal e:

paradır o parça

2
0
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