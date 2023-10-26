Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Maç içinde dalgalanmalar normaldir'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, oyuncuların maç temposunu yakalamaları gerektiğini söyledi. Kartal, yediği golün şanssızlık olduğunu ve takımın lider olduğunu dile getirdi.

- İsmail Kartal : "Maç içinde dalgalanmalar normaldir"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1'lik Ludogorets galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını aktararak, "Normaldir oyun içinde dalgalanmalar olacak. Çünkü hafta içinde oynamayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunda gerideler. Aynı oyuncularla devam edemezsiniz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında sahasında karşılaştığı Bulgar takımı Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyetle lider olduklarını dile getiren İsmail Kartal, "Ludogorets takımının maçtan önce iyi olduğunu söylemiştik. 3-1 kazandık ama sonuçta oyunda zorlandığımız dakikalar oldu. Buna rağmen maçı kazanmasını bildik. 9 puanla şu an itibarıyla lideriz. Bazı oyuncuları 60'ta alarak hafta sonu oynayacağımız maçı düşündük. Oyuncuları dengeli kullanmaya çalışıyorum. Bu akşam artılarıyla eksileriyle kazandığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.

"Rotasyon oyuncularının maç temposunu yakalamaları gerekiyor"

İsmail Kartal, bugün ligde son olarak oynadıkları Hatayspor maçına göre sahaya çıktığı 6 farklı oyuncunun performansına ilişkin, "Bu oyuncuların performansını iyi buldum ama daha iyi olmaları gerektiğine inanıyorum. Maç temposunu yakalamaları gerekiyor. Böyle maçlarda veya ligde oyuncuları dinlendirerek dakikalarını hesaplıyoruz. Rakibe birkaç pozisyon verdik, normaldir. Rakip iyi bir takım ve boş olmadıklarını maçtan önce de belirtmiştim" diye konuştu.

"Maç içinde dalgalanmalar normaldir"

Mücadelenin 80 ile 90. dakikaları arasında rakibe verilen pozisyonlarla ilgili Kartal, "Normaldir oyun içinde dalgalanmalar olacak. Çünkü hafta içinde oynamayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunda gerideler. Aynı oyuncularla devam edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Yediğimiz gol tamamen şanssızlık golüydü"

Ludogorets'e çok fazla pozisyon vermediklerinin altını çizen Kartal, "Çok pozisyon vermedik. İkinci yarı kendi hatamızdan pozisyon verdik. Yediğimiz gol de tamamen şanssızlık golü. Golden sonra rakibin direnci arttı. O gol olmasaydı 3-0, 4-0 olabilirdi. Oyuncuların bazıları yüzde yüz verim veremese de zaman içinde takıma adapte olacaklar" değerlendirmesini yaptı.