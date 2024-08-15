Fenerbahçe teklife "Evet" dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Premier Lig kulüpleri birbirleriyle yarışırken, sarı lacivertli futbolcunun hangi takımla anlaştığı artık belli oldu.

ANLAŞMA TAMAM, FERDİ BRIGHTON'A GİDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; günlerdir süren müzakereler sonucunda Ferdi ile İngiliz kulübü arasında anlaşma sağlandı ve sarı lacivertli oyuncu Brighton'a transfer olmak istediğini Fenerbahçe'ye bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın teklifini kabul etti. Fenerbahçe, Brighton'ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin arttırılmasını istedi. Ferdi sağlık kontrolü için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.