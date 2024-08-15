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Fenerbahçe teklife "Evet" dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor

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Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig kulübü Brighton'a imzayı atıyor. Fenerbahçe ve Brighton uzun süren müzakereler sonucunda anlaşma sağladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Premier Lig kulüpleri birbirleriyle yarışırken, sarı lacivertli futbolcunun hangi takımla anlaştığı artık belli oldu.

ANLAŞMA TAMAM, FERDİ BRIGHTON'A GİDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; günlerdir süren müzakereler sonucunda Ferdi ile İngiliz kulübü arasında anlaşma sağlandı ve sarı lacivertli oyuncu Brighton'a transfer olmak istediğini Fenerbahçe'ye bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın teklifini kabul etti. Fenerbahçe, Brighton'ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin arttırılmasını istedi. Ferdi sağlık kontrolü için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (14)

Kaan Gün:

Ferdi adına çok sevindim ama fener adına çok büyük bir kayıp sanki paraya ihtiyaçları var başarı istiyorsan takımın en önemli oyuncusu satılmaz teknik direktöre dünya para ver takımın en önemli oyuncusunu para için gönder tuhaf bir durum

102
4
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Baba Can:

Hayirdir hani bu sene şampiyon olacaktik elinde ki en buyuk silahi satiyorsun kimi koyacaksin oraya bu sene de gitti yine sifir cekmeye devam

42
2
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tolgn:

EN IYISI OLDU. BIRDAHA SATAMAZDI BU PARAYA. FERDI OKADAR IYI DEĞIL TEKNIK OLARAK VE GÜCLÜ OYUNCULARA KARŞI YETERSIZ KALIYOR. HERŞEY HIZ DEĞIL, BEYINDE LAZIM! FENERBAHCEME BOL ŞANSLAR, ÇOK AMA ÇOK IYI PARA. KURTULDUK FERDIDEN. MÜTHIŞ AKILLI BIR TRANSFER!! TBRKLER ALI KOC

4
30
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Kartal Doğan:

Ferdi gibi bir adamı gönderiyorlarsa, Fenerbahçe İthalat ve İhracat şirketi olmuştur hadi geçmiş olsun Fenerliler..

28
1
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Emrah Emir:

Ferdi adına sevindirici Fenerbahçe adına üzücü bir haber, hayırlısı neyse o olsun Ferdi'nin istekleri daha önemli olmalı

18
0
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Caner Alp:

Fenerbahçeden bir cacık olmaz. İyi adamları satarsan başarı nasıl gelecek şampıyon nasıl olunacak.

8
2
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Ali Kallukk:

Bir GS li olarak bu habere çok sevindim , Fenerbahçe hayatının hatasını yaptığını bir kaç hafta sonra anlayacak ,Lille maçına eğer ferdi çıksa idi Fenerbahçe türü geçerdi,o takımı Ferdi sırtlıyordu

9
1
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Sadık:

Kaliteli oyuncuları satıp ,morinyo'nun parasını çıkarıyorlar

5
1
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Perwer:

Acun Ilıcalı gibi bir tüccarı yönetime alan Ali Koç, Jose Mourinho'dan yana büyük bir kazık yedi. Beceriksiz yönetim bu kazığın acısını çıkartmak için Ferdi Kadıoğlu'nu adı sanı bilinmeyen bir takıma satmaya çalışıyor. Bari gideceği takım iyi bir takım olsaydı. Yönetim şimdiden Jose Mourinho'dan umudunu kesmiş durumda. Zaten şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Fenerbahçe'nin Mourinho transferi tamamen boş çıktı.

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1
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1gerceklerinsesi:

Biliyok zaten

3
0
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