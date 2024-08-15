Fenerbahçe teklife "Evet" dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor
Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig kulübü Brighton'a imzayı atıyor. Fenerbahçe ve Brighton uzun süren müzakereler sonucunda anlaşma sağladı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Premier Lig kulüpleri birbirleriyle yarışırken, sarı lacivertli futbolcunun hangi takımla anlaştığı artık belli oldu.
ANLAŞMA TAMAM, FERDİ BRIGHTON'A GİDİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; günlerdir süren müzakereler sonucunda Ferdi ile İngiliz kulübü arasında anlaşma sağlandı ve sarı lacivertli oyuncu Brighton'a transfer olmak istediğini Fenerbahçe'ye bildirdi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın teklifini kabul etti. Fenerbahçe, Brighton'ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin arttırılmasını istedi. Ferdi sağlık kontrolü için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.