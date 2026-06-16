Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 80-65 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve finale yükseldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 80-65 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe İstanbul Jet'in 37-31'lik üstünlüğüyle geçildi.

İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, mücadeleden 80-65 galip ayrıldı.

Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş-Galatasaray Fuzul eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Onur Erdik
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi

Turizm tesislerinde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi
Fenomen dizide ölen karakter için lokma döktürdüler

Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
Damperi açılan kamyon köprüye çarptı: 1 ölü

Damperi açılan kamyon köprüye çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

Dünya Kupası'nda olmaz denilen oldu! 90 dakikada servetini kaybetti

Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı