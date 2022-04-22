Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Serdar Dursun, Rize'de ilki başardı

Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ağlarına yarım düzine gol bırakırken Serdar Dursun hat-trick yaparak maça damga vurdu.

İLKE İMZA ATTI

OPTA'nın verilerine göre Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma rakip olduğu iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli oldu. Milli futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 maçta 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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