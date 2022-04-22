Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Serdar Dursun, Rize'de ilki başardı - Haberler

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Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Serdar Dursun, Rize'de ilki başardı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçta hat-trick yapan Serdar Dursun tarihe geçti. Milli futbolcu, Süper Lig'de bir sezonda aynı rakibe karşı iki kez hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ağlarına yarım düzine gol bırakırken Serdar Dursun hat-trick yaparak maça damga vurdu.

İLKE İMZA ATTI

OPTA'nın verilerine göre Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma rakip olduğu iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli oldu. Milli futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 maçta 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberler.com - Spor

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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