Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Serdar Dursun, Rize'de ilki başardı
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçta hat-trick yapan Serdar Dursun tarihe geçti. Milli futbolcu, Süper Lig'de bir sezonda aynı rakibe karşı iki kez hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.
Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ağlarına yarım düzine gol bırakırken Serdar Dursun hat-trick yaparak maça damga vurdu.
İLKE İMZA ATTI
OPTA'nın verilerine göre Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma rakip olduğu iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli oldu. Milli futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 maçta 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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