Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'a 92-90 yenildi; Jasikevicius acı verici dedi

ABU Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa yarı finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 92-90 yenilen Fenerbahçe Tarfin'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius, iyi bir takım olduklarını ve bu mağlubiyetten ders çıkaracaklarını söyledi.

Etihad Arena'daki basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Olympiakos'u ve Georgios Bartzokas'ı tebrik ediyorum. Bir maçı bu şekilde kaybetmek acı verici. Defalarca 10 sayı üzerinde öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü kaybettik. Bundan ders çıkarmalıyız. Daha olgun oynamalıyız. İyi bir takımız, iyi oyuncularımız var ve daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Takımın savunma performasından mutlu olmadığını kaydeden Litvanyalı çalıştırıcı, "Çok kolay sayılara izin verdik. 19 top kaybı yaptık. Top kayıplarından verdiğimiz sayılar çok fazla. Özellikle ribauntlarda daha fazla mücadele etmeliyiz. Uzun oyuncuları bize üstünlük kurdu. Savunmada daha iyisini yapmalıyız. Daha fazlasını bekliyorum. Her gün daha iyi olmak için çalışmalıyız. Bu tip maçlarda öndeyken maçı kolay kolay bırakmamalıyız." diye konuştu.

Bartzokas: "Kupayı kazanmak istiyoruz"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, yüksek seviyede bir maç oynadıklarını belirterek kupayı kazanmak istediklerini ifade etti.

Geliştirmeleri gereken çok fazla yönün olduğunu vurgulayan Bartzokas, "İki takım da iki antrenörün istediği kadar hazır değildi. Savunma ve hücum olarak birlikte hareket etmeliyiz. Bu tarz maçlarda bu kadar top kaybı yapmamalıyız. 19 top kaybı çok yüksek. Günün sonunda kazanmayı başardık. Son periyotta iyi savunma yaptık, iyi şut attık. Sezon başı da olsa bu bir kupa mücadelesi ve kupayı kazanmak istiyoruz. İyi bir takımımız var. Milutinov ve Papanikolaou'yu bu maçta oynatamadık. Biraz zamana ihtiyacımız var. Yoğunluğumuz, fiziksel gücümüz ve savunmamız zamanla daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA