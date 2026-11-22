Fenerbahçe Tarfin, OGM Ormanspor'u Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 101-48 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor'u 101-48 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 45-17 önde kapatan Fenerbahçe, üçüncü periyodu da 75-32 önde geçti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Barış Turgut, Ömer Sarı, Teoman Altar Akın
Fenerbahçe Tarfin: Juskaite 13, Alperi Onar 17, Meesseman 12, Allemand 4, Holingsvorth 8, Anderson 8, Manolya Kurtulmuş 3, Olcay Çakır Turgut 14, Tuana Vural 5, Geiselsoder 9, Selen Baş 8
OGM Ormanspor: Banu Şimşek 9, Cooks 14, Brown 11, Kübra Erat 8, Derin Yaya 1, Ayşe Yılmaz 3, Aysude Torcu 2, Asya Ülker, Aliye Orak, Polica
1. Periyot: 29-5
Devre: 45-17
3. Periyot: 75-32
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, OGM Ormanspor'u 101-48 mağlup etti.