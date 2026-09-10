Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Angloma'yı kadrosuna kattı
+21 sitede yayında
Güncelleme:
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nell Angloma'yı transfer etti.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nell Angloma'yı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Nell Angloma, kariyerinde Centre Federal BB, Basket Lattes Montpellier ve Connecticut Sun formalarını giydi.
Kaynak: AA