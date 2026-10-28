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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Valencia Basket'e deplasmanda 86-78 yenildi

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla organizasyondaki 2. yenilgisini yaşarken Valencia Basket 6. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Roig Arena

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Sergio Silva (Portekiz), Guido Giovannetti (İtalya)

Valencia Basket: Shorts 23, Brooks 16, Taylor 16, Osetkowski 4, Sako 9, Puerto, Cardenas, Moore, Gueye, Corbalan 2, Mirotic 12, Rivero 4

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 6, Horton-Tucker 5, Shields 18, Key 2, Bingham, Larkin 4, Baldwin 19, Melli 5, Sertaç Şanlı 4, Clyburn 15, Silva, Sargiunas

1. Periyot: 19-9

Devre: 36-25

3. Periyot: 60-46

Beş faulle çıkan: 34.54 Forrest ( Fenerbahçe Tarfin)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyondaki 2. yenilgisini yaşadı.

Valencia Basket ise 6. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İspanya temsilcisinde TJ Shorts'un 23, Armoni Brooks ve Kameron Taylor'ın 16'şar sayısı galibiyette ön plana çıktı.

Fenerbahçe Tarfin'de ise Wade Baldwin'nin 19, Shavon Shields'in 18, Will Clyburn'ün 15 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Kaynak: AA
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